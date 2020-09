Mike Pompeo contro gli accordi diplomatici tra Cina e Vaticano (Di domenica 20 settembre 2020) Il Segretario di Stato Mike Pompeo ha chiesto al Vaticano di non rinnovare gli accordi con la Cina: “Perderà autorevolezza”. Lo scontro tra Cina e Stati Uniti d’America continua su tutti i fronti, anche – e forse soprattutto – su quello diplomatico. Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo infatti ha dichiarato su Twitter di … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 20 settembre 2020) Il Segretario di Statoha chiesto aldi non rinnovare glicon la: “Perderà autorevolezza”. Lo strae Stati Uniti d’America continua su tutti i fronti, anche – e forse soprattutto – su quello diplomatico. Il Segretario di Stato americanoinfatti ha dichiarato su Twitter di … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Mike Pompeo: 'Il Vaticano non rinnovi l'accordo con la Cina' #ANSA - RaiNews : #Cina #Vaticano duro appello del segretario di Stato Usa Mike #Pompeo a Papa Francesco - pentagram54 : RT @tempoweb: 'No all'accordo con la Cina' Bomba Usa #Pompeo attacca #PapaFrancesco e #Vaticano 'A rischio autorità morale' - daninovaro : RT @Agenzia_Ansa: Mike Pompeo: 'Il Vaticano non rinnovi l'accordo con la Cina' #ANSA - AMOREGRANDEE : RT @tempoweb: 'No all'accordo con la Cina' Bomba Usa #Pompeo attacca #PapaFrancesco e #Vaticano 'A rischio autorità morale' -