Migranti, sbarchi continui a Lampedusa (Di domenica 20 settembre 2020) 15esimo arrivo in poche ore: piccole imbarcazioni che partono dalla Tunisia e fanno rotta sull'Isola dove ancora una volta l'hotspot è in grande difficoltà

