«Io e il mio fidanzato inseguiti | insultati e aggrediti per un bacio Un inferno | ci hanno chiamati “fr*ci di merda”» – L’intervista

(Di domenica 20 settembre 2020) «Stavamo passeggiando mano nella mano, a Padova, quando siamo statida quattro ragazzi e due ragazze. Prima cipresi in giro, poi siamo stati, presi a calci e pugni, cibuttati per terra. Insomma, si è scatenato l’. Tutto per colpa di unche ci siamo scambiati io e il mio». A parlare a Open è Marlon Landolfo, 21 anni, che – nella notte tra il 18 e il 19 settembre – si trovava mano nella mano in giro per la città di Padova, con il suo ragazzo, Mattias Zouta di 26. «Gli aggressori erano anche molesti, uno ha provato anche a toccarmi. Poi è intervenuto un nostro amico a cuirotto una bottiglia di vetro in testa. Il risultato? Cinque ...

FinallyMario : E basta fare avvicinare donne a mio fratello è fidanzato con me ???? #GFVIP - fanpage : Che cosa avrei dovuto fare, voltarmi dall’altra parte? Era mio dovere intervenire”. Le parole di Vittorio Cingano,… - LlLBOYSAN : Ma ha il tempo di dirlo al mio fidanzato e invitarmi tramite lui? Bah... Sarò troppo permalosa io, boh - LlLBOYSAN : Un mio amico tra qualche settimana festeggia. Mi ha invitato tramite il mio fidanzato e io mi sono offesa e ho deci… - ssefeon : Nessuno: Il fidanzato del mio ex: -

Ultime Notizie dalla rete : mio fidanzato

Open

Non c’è mai stato nulla, lo continuo a ribadire. Pura amicizia, ci siamo in realtà trovati casualmente nello stesso posto a casa di un amico in comune. Come ho già detto non ci avrei mai nemmeno pensa ...Tornare in Calabria per le vacanze significa, tra le altre cose, dover fare i conti con le solite, invadenti e inopportune domande di amici e parenti. Dopo il “Come stai?”, “Quando torni? E quando te ...Dopo quattro anni d’amore Thom Yorke, leader dei Radiohead, e la sua fidanzata italiana, Dajana Roncione, si sono sposati in Sicilia. Il matrimonio è avvenuto nella stessa location in cui è stato gira ...