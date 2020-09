Internazionali d’Italia 2020: il programma e gli orari delle finali, lunedì 21 settembre (Di domenica 20 settembre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle finali degli Internazionali BNL d’Italia 2020, in programma lunedì 21 settembre. Simona Halep sarà opposta alla campionessa in carica Karolina Pliskova, mentre Novak Djokovic dovrà vedersela contro uno tra Diego Schwartzman e Denis Shapovalov. Di seguito la programmazione ufficiale, divulgata dagli organizzatori del Masters 1000 romano. CENTRALE dalle ore 14.30 – (1) Halep vs (2) Pliskova non prima delle ore 17.00 – (1) Djokovic vs (12) Shapovalov or (8) Schwartzman Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Il, glie l’ordine di giocodegliBNL d’Italia, inlunedì 21. Simona Halep sarà opposta alla campionessa in carica Karolina Pliskova, mentre Novak Djokovic dovrà vedersela contro uno tra Diego Schwartzman e Denis Shapovalov. Di seguito lazione ufficiale, divulgata dagli organizzatori del Masters 1000 romano. CENTRALE dalle ore 14.30 – (1) Halep vs (2) Pliskova non primaore 17.00 – (1) Djokovic vs (12) Shapovalov or (8) Schwartzman

