Formazioni ufficiali Parma-Napoli | Serie A 2020 2021

(Di domenica 20 settembre 2020) Ledi, match valevole per la prima giornata della-21. Lunch match al Tardini dicon i padroni di casa che ospiteranno ildi Gattuso. Tre punti in palio in questa prima gara stagionale con grande attesa per l’esordio soprattutto del neo acquisto dei partenopei Victor Osimhen. Fischio d’inizio alle ore 12:30, ecco le sceltedei due tecnici. Le: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Cornelius: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne

La prima domenica di Serie A si apre al Tardini di Parma, dove farà visita il Napoli di Gennaro Gattuso. La bella notizia è il ritorno dei tifosi allo stadio: saranno solo 1000 in tutti gli stadi d'Italia. 11.25 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Parma con Kucka a supporto del tandem offensivo composto da Inglese e Cornelius mentre il Napoli risponde col 4-3-3 ed il tridente d'attacco.