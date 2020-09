Fiorentina | Leeds e West Ham su Pulgar

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 settembre 2020) Calciomercato: ile ilHam avrebbero messo nel mirinoNella formazione dellache ieri ha battuto il Torino nell’esordio in campionato, non era presente il nome di Erick. Un’indicazione che potrebbe quindi riguardare il futuro lontano da Firenze del centrocampista. Secondo quanto riportato da La Nazione, sul cileno ci sarebbero ile ilHam. Il destino dipotrebbe quindi essere in Inghilterra in Premier League. Leggi su Calcionews24.com