Fausto Leali, razzismo contro Enock Balotelli: il web chiede la squalifica (Di domenica 20 settembre 2020) . Ieri, mentre passavano un piacevole sabato sera insieme, il cantante ha usato parole molto forti parlando con il fratello del calciatore Fausto Leali è di nuovo nel mirino. Dopo le sue esternazioni su Benito Mussolini che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori, il … L'articolo proviene da YesLife.it.

trash_italiano : Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsion… - fanpage : #FaustoLeali ancora nella bufera: dopo le frasi su Mussolini e il fascismo stavolta sottolinea la differenza tra le… - davidemaggio : GF Vip, Fausto Leali ci ricasca 'Perchè è nero non glielo facciamo l'applauso?'. Corretto dai gieffini, replica: '… - DontBlameSwifty : RT @weirdylena: Al #GFVip il concorrente Fausto Leali continua ad usare la n-word per riferirsi a Enock e poi a una canzone e quando Enock… - Symona___ : RT @amaricord: Ha elogiato Mussolini, ha detto più volte la n word. Cosa state aspettando a squalificare Fausto Leali? -