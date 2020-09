Elisabetta Canalis si mette in libertà per un tuffo in piscina… tutta nuda (Di domenica 20 settembre 2020) Completamente nuda, più sexy e sensuale che mai, mentre nuota in piscina. Elisabetta Canalis incendia il web postando uno scatto super hot su Instagram: “Freedom”, scrive la showgirl, “Libertà”. Audace e bellissima a 42 anni l’ex velina di “Striscia” ha letteralmente mandato in tilt i suoi fan. In pochi minuti la foto ha ottenuto circa 30mila like e migliaia di apprezzamenti. Non è certo la prima volta per Elisabetta. La showgirl ama postare foto piccanti e stuzzicare la fantasia dei suoi quasi 3 milioni di follower con le sue curve da capogiro mostrate sui social senza inibizioni. Solo una settimana fa la bella ex velina si esibiva, con una tutina aderente e super seXy, in esercizi di pilates sul tetto dell’ufficio del marito Brian Perri a Los ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 20 settembre 2020) Completamente, più sexy e sensuale che mai, mentre nuota in piscina.incendia il web postando uno scatto super hot su Instagram: “Freedom”, scrive la showgirl, “Libertà”. Audace e bellissima a 42 anni l’ex velina di “Striscia” ha letteralmente mandato in tilt i suoi fan. In pochi minuti la foto ha ottenuto circa 30mila like e migliaia di apprezzamenti. Non è certo la prima volta per. La showgirl ama postare foto piccanti e stuzzicare la fantasia dei suoi quasi 3 milioni di follower con le sue curve da capogiro mostrate sui social senza inibizioni. Solo una settimana fa la bella ex velina si esibiva, con una tutina aderente e super seXy, in esercizi di pilates sul tetto dell’ufficio del marito Brian Perri a Los ...

