Cremona | aereo per paracadutisti precipita e prende fuoco | ci sono dei morti

(Di domenica 20 settembre 2020) Tragedia in provincia di, dove viene riportato che questa mattina si è verificato un terribile incidente, che è costato la vita a 2 persone. Un piccoloadibito al trasporto e lancio dito e si è schiantato al suolo. In corso le ricerche: non si sa ancora con certezza infatti se sul velivolo fossero presenti altre persone.un velivolo: 2nel cremonese Stava sorvolando le campagne del cremonese dopo essere partito dall’Aero Club del Migliaro, quando è avvenuta la tragedia. Il quotidiano Il Giorno riferisce che il velivolo adibito al lancio diavrebbe perso una delle ali, per poire al suolo e quindire ...

Dramma a Cremona. Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato attorno alle 10 per cause ancora da accertare e ha preso fuoco. Al momento sono due le vittime accertate e i vigil ...(ANSA) - CREMONA, 20 SET - Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato attorno alle 10 nella frazione Livrasco del comune di Castel Verde, in provincia di Cremona, dopo aver pr ...«Ho sentito un rumore strano, mi sono girato e ho visto l aereo che scendeva volteggiando, poi è caduto in picchiata, ho visto fumo e pezzi». Mario tinelli, pensionato di 75 anni, cacciatore è il test ...