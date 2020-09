Calciomercato Spezia, Djidji in città già domani (Di domenica 20 settembre 2020) Calciomercato Spezia: i bianconeri vicini a chiudere il colpo Djidji Lo Spezia è vicino a chiudere il colpo in difesa. La trattativa con il Torino per l’obiettivo numero uno Koffi Djidji pare essere infatti a un punto di svolta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero sarebbe riuscito a convincere il difensore che negli ultimi giorni aveva rifiutato offerte anche dall’estero. Djidji dovrebbe quindi arrivare in città già nella giornata di domani per svolgere le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020): i bianconeri vicini a chiudere il colpoLoè vicino a chiudere il colpo in difesa. La trattativa con il Torino per l’obiettivo numero uno Koffipare essere infatti a un punto di svolta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero sarebbe riuscito a convincere il difensore che negli ultimi giorni aveva rifiutato offerte anche dall’estero.dovrebbe quindi arrivare in città già nella giornata diper svolgere le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com

