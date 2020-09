Calciomercato Lazio, si sblocca l’affare Fares (Di domenica 20 settembre 2020) Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbe risolto gli ultimi problemi per Fares Mohamed Fares ha già svolto le visite mediche con la Lazio, ma il colpo non è stato ancora ufficializzato dai biancocelesti. Per l’esterno mancino ci sarebbero ancora alcuni particolari da limare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbe stata ieri una telefonata tra Lotito e Raiola che avrebbe sbloccato la trattativa. Sarebbero stati sciolti i nodi sulle commissioni e i metodi di pagamento. L’ufficialità dell’acquisto di Fares pare quindi vicina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020): i biancocelesti avrebbe risolto gli ultimi problemi perMohamedha già svolto le visite mediche con la, ma il colpo non è stato ancora ufficializzato dai biancocelesti. Per l’esterno mancino ci sarebbero ancora alcuni particolari da limare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbe stata ieri una telefonata tra Lotito e Raiola che avrebbeto la trattativa. Sarebbero stati sciolti i nodi sulle commissioni e i metodi di pagamento. L’ufficialità dell’acquisto dipare quindi vicina. Leggi su Calcionews24.com

