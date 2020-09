Cadavere recuperato nell’Adda | potrebbe essere di una ragazza di 15 anni

(Di domenica 20 settembre 2020)nell’Adda. Il corpoappartenere ad unadi 15. SONDRIO – Unè statonell’Adda nelle prime ore di domenica 20 settembre 2020. La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata da un gruppo di pescatori che hanno notato un corpo galleggiare in località San Pietro a Berbenno. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ilappartenere ad unadi 15. La giovane è stata inghiottita dall’acqua lo scorso 1 settembre mentre era insieme alla cugina e ad alcuni familiari al Parco Bartesaghi, a Sondrio. Il padre la cercava ogni giorno Immediate le ricerche da ...

