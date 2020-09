(Di domenica 20 settembre 2020) Ha primato ladurante un litigio, poi si &e; gettato dal quinto piano: lui -di famiglia specializzato in cardiologia - &e; morto, mentre la donna &e; stata portata in ospedale in gravi condizioni. &E; successo in mattinata ad, in provincia di L'Aquila.

SkyTG24 : Avezzano, medico accoltella la moglie candidata e poi si uccide: lei è grave - LaStampa : Medico accoltella la moglie e si getta da quinto piano, morto. Lei in gravi condizioni, è candidata alle elezioni a… - LucianaCiolfi : RT @Miti_Vigliero: Accoltella la moglie candidata alle elezioni comunali e si uccide E’ successo ad Avezzano, lui è un medico. La donna è r… - mpiacenonaver1 : RT @Miti_Vigliero: Accoltella la moglie candidata alle elezioni comunali e si uccide E’ successo ad Avezzano, lui è un medico. La donna è r… - alexarmuzzi : Accoltella la moglie candidata alle elezioni comunali e si uccide -

20 settembre 2020 Tragedia questa mattina in centro ad Avezzano, in Abruzzo. Un medico, Vittorio Emi (molto conosciuto e stimato in città e nell’intera Marsica) dopo una lite con la moglie, commercian ...Questa mattina ad Avezzano, alle prime luci dell'alba in una via del centro città, marito e moglie di origini marocchine si sono accoltellati reciprocamente durante una lite furibonda. Sul posto sono ...(ANSA) - L'AQUILA, 20 SET - Accoltella la moglie al culmine di una lite e poi si getta dal quinto piano della sua abitazione ad Avezzano (L'Aquila): il medico di famiglia specializzato in cardiologia ...