Anticipazioni Uomini e Donne del 19/9: nuovo due di picche per Gemma (Di domenica 20 settembre 2020) Le Anticipazioni di Uomini e Donne del 19 settembre confermano che non c’è pace per Gemma Galgani. La dama ha ricevuto un nuovo 2 di picche. Se pensavate che questa nuova stagione del Trono Over potesse portare un bel po’ di gioie a Gemma Galgani, beh sarete costretti a restare delusi, a meno che qualcosa … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 20 settembre 2020) Ledidel 19 settembre confermano che non c’è pace perGalgani. La dama ha ricevuto un2 di. Se pensavate che questa nuova stagione del Trono Over potesse portare un bel po’ di gioie aGalgani, beh sarete costretti a restare delusi, a meno che qualcosa … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

