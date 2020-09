Anna Tatangelo, che cosa nasconde? Lo scatto stuzzica i fan (Di domenica 20 settembre 2020) Anna Tatangelo, più in forma che mai, che cosa sta nascondendo? La cantante di Sora fa la misteriosa nelle stories su Instagram. Che cosa bolle in pentola? Foto da Instagram: @Anna Tatangelo mylifeAnna Tatangelo continua a stupire i suoi tantissimi fan. La cantante di Sora, che recentemente, ha conquistato il pubblico con la sua Guapo, ha raggiunto un traguardo importante: oltre 7 milioni di views per il video della canzone. La Tatangelo sta vivendo una nuova vita, una rinascita dopo la fine del matrimonio con Gigi D’Alessio. Un rinnovamento in ogni ambito della sua vita: dall’aspetto esteriore – con il nuovo incredibile look – alla carriera, con la svolta rap. Un ... Leggi su chenews (Di domenica 20 settembre 2020), più in forma che mai, chestando? La cantante di Sora fa la misteriosa nelle stories su Instagram. Chebolle in pentola? Foto da Instagram: @mylifecontinua a stupire i suoi tantissimi fan. La cantante di Sora, che recentemente, ha conquistato il pubblico con la sua Guapo, ha raggiunto un traguardo importante: oltre 7 milioni di views per il video della canzone. Lasta vivendo una nuova vita, una rinascita dopo la fine del matrimonio con Gigi D’Alessio. Un rinnovamento in ogni ambito della sua vita: dall’aspetto esteriore – con il nuovo incredibile look – alla carriera, con la svolta rap. Un ...

radiocalabriafm : ANNA TATANGELO - LO SO CHE FINIRÀ (MP3) - radiosiciliarse : Andrea Bocelli e Anna Tatangelo - L'Abitudine - RobSilvansson : Ma da quando Anna Tatangelo è diventata una maestra di ballo? #BallandoConLeStelle - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: 'O core e na femmena (Videoclip) ft. Anna Tatangelo di Gigi D'Alessio! Sintonizz… - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Guapo (feat.Geolier) di Anna Tatangelo, Geolier! Sintonizzati ora. -