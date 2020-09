Alex Zanardi | il medico | “si aspettano sorprese e miracoli”

(Di domenica 20 settembre 2020) Il dottor Costa fa il punto della situazione sulle condizioni di. Le sue parole lanciano un messaggio di speranza.foto gettySolo ieri vi abbiamo dato conto delle tristi notizie che riguardano Michael Schumacher: secondo il neurologo l’ex pilota della Ferrari resterà in stato vegetativo non ci sono più speranze che possa tornare quello di prima. E il pensiero era andato subito anche adche sta vivendo più o meno lo stesso calvario del suo ex collega. Tre mesi fa il terribile incidente che ha coinvolto in modo tragico Il campione di hanbike: in provincia di Siena, ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito contro un’autotreno; un impatto violentissimo che lo ha colpito alla testa. Da ...

Valerio864dd : Non dimentichiamoci di Alex e della sua battaglia. Forza campione! #20settembre #Zanardi #BuongiornoATutti… - infoitsport : Alex Zanardi, il dottor Costa: 'Risponde agli stimoli' - mondotriathlon : Trinews notizie Mondo Triathlon 19/09/2020 - Saltati 7 eventi Ironman - Dottor Costa: 'Ho visto i miglioramenti di… - VaCorvino : RT @LaStampa: A tre mesi dall’incidente Zanardi ha iniziato la fisioterapia neurologica al San Raffaele. Il suo medico: «Mente straordinari… - marcobava : FORZA ALEX! – LA LUNGA CORSA DI ZANARDI VERSO IL RISVEGLIO NELLE PAROLE DEL MEDICO COSTA... -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

Il 19 giugno scorso Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, rimase vittima di un terribile incidente in handbike, mentre si trovava a Siena per partecipare ad una staffetta. Zanardi perse il controllo d ...Da qualche settimana, respira da solo e non è neanche più sedato. Zanardi il 18 agosto è passato dalla terapia intensiva alle cure semi intensive e da lì un lento viaggio che ha come destinazione il r ...Sono passati esattamente tre mesi da quel tragico 19 giugno, giorno in cui il campione Alex Zanardi subiva un bruttissimo incidente in strada, con la sua handbike, durante una corsa solidale. 90 giorn ...