Viñales in pole, settimo Rossi (Di sabato 19 settembre 2020) La prima fila sarà composta dallo spagnolo, da Miller e da Quartararo. Solo decimo il leader del Mondiale Dovizioso Leggi su media.tio.ch (Di sabato 19 settembre 2020) La prima fila sarà composta dallo spagnolo, da Miller e da Quartararo. Solo decimo il leader del Mondiale Dovizioso

SkySportMotoGP : ?? TEMPONE PAZZESCO DI VIÑALES! (?? #QP) ?? Le Yamaha monopolizzano i primi 4 posti Il resoconto ?… - Delio92 : Pole con record per #vinales ma che sarebbe potuta essere di #bagnaia se non fosse finito con entrambe le gomme fuo… - Agenzia_Ansa : #EmiliaRomagnaGp La pole allo spagnolo Vinales su #Yamaha. In prima fila anche #Miller e #Quartararo. Settimo… - rtl1025 : Lo spagnolo #Vinales (Yamaha) partirà in pole position nel #MotoGp di #Misano in programma domani. In prima fila an… - villawizard : @biagio4658 Vediamo cosa combina di nuovo Viñales in gara perché solitamente perde tante posizioni alla prima curva… -

Ultime Notizie dalla rete : Viñales pole MotoGP | Johann Zarco in pista con la Panigale V4 prima di Brno Corse di Moto