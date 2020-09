Valtellina, razzismo contro un 18enne: scritte sulla cassetta della posta (Di sabato 19 settembre 2020) razzismo a Delebio, in Valtellina: un 18enne di origini marocchine ha trovato delle scritte ingiuriose sulla cassetta della posta. Il razzismo è una delle piaghe sociali più difficili da contrastare, tanto in Italia quanto all’estero. La paura del “diverso”, identificato per la pelle di un colore diverso, continua ad essere tristemente diffusa in tutto il … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 19 settembre 2020)a Delebio, in: undi origini marocchine ha trovato delleingiuriose. Ilè una delle piaghe sociali più difficili da contrastare, tanto in Italia quanto all’estero. La paura del “diverso”, identificato per la pelle di un colore diverso, continua ad essere tristemente diffusa in tutto il … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

“Qui abita un negro”, questa la scritta che il giovane studente di origine marocchina ha trovato uscendo di casa. "Questa è la cassetta della posta di casa mia. A voi le parole", ha commentato il raga ...

