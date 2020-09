Trofeo Gamper, Griezmann regala la vittoria al Barcellona: debutto per Pjanic (Di sabato 19 settembre 2020) Al triplice fischio del Trofeo Gamper esulta il Barcellona contro l’Elche. I bluagrana si impongono per 1-0 grazie alla rete di Antoine Griezmann dopo appena un minuto di gioco. Nella ripresa debutta Miralem Pjanic con la maglia dei catalani. Trofeo Joan Gamper @EstrellaDammEs #ForçaBarça pic.twitter.com/2TekyhMcQM — FC Barcelona (@FCBarcelona es) September 19, 2020 Foto: twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Al triplice fischio delesulta ilcontro l’Elche. I bluagrana si impongono per 1-0 grazie alla rete di Antoinedopo appena un minuto di gioco. Nella ripresa debutta Miralemcon la maglia dei catalani.Joan@EstrellaDammEs #ForçaBarça pic.twitter.com/2TekyhMcQM — FC Barcelona (@FCBarcelona es) September 19, 2020 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

