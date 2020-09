Tommaso Zorzi, lite con Aurora: perchè è finita la loro amicizia (Di sabato 19 settembre 2020) Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi non sono solo coetanei, ma anche grandi amici. O almeno…lo erano? A quanto pare tra i due è accaduto qualcosa che ha provocato un distacco. Di cosa si tratta? Un’ amicizia nata tra i banchi di scuola Lei è figlia d’arte, spigliata e intraprendente, nata dal matrimonio di Eros Ramazzotti … L'articolo Tommaso Zorzi, lite con Aurora: perchè è finita la loro amicizia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 settembre 2020)Ramazzotti enon sono solo coetanei, ma anche grandi amici. O almeno…lo erano? A quanto pare tra i due è accaduto qualcosa che ha provocato un distacco. Di cosa si tratta? Un’nata tra i banchi di scuola Lei è figlia d’arte, spigliata e intraprendente, nata dal matrimonio di Eros Ramazzotti … L'articolocon: perchè èlaproviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - _wdkymys : RT @6dimattina_: Tommaso zorzi e la contessa che saranno per sempre immuni perché Twitter li ama #GFVIP - ex_smiles : RT @6dimattina_: Tommaso zorzi e la contessa che saranno per sempre immuni perché Twitter li ama #GFVIP - Ro_finocchiaro : RT @magicawaitsforu: Tommaso Zorzi e Elisabetta Gregoraci che fanno la sfilata alle 3:40 di notte. MERAVIGLIA ?????? #gfvip -