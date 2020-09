Stadi, via libera del governo a 1000 spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) Torna il pubblico negli Stadi! Da domani gli impianti in tutta Italia potranno ospitare fino a 1000 spettatori. Il via libera è arrivato dopo l’incontro organizzato dal ministro Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora. Si continua a lavorare da qui al 7 ottobre, per dare un contributo condiviso tra governo e regioni in vista del prossimo dpcm, anche in base alle valutazioni di Salute e Cts della curva epidemiologica, per definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) Torna il pubblico negli! Da domani gli impianti in tutta Italia potranno ospitare fino a. Il viaè arrivato dopo l’incontro organizzato dal ministro Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora. Si continua a lavorare da qui al 7 ottobre, per dare un contributo condiviso trae regioni in vista del prossimo dpcm, anche in base alle valutazioni di Salute e Cts della curva epidemiologica, per definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva. L'articolo ilNapolista.

