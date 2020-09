tempoweb : Sparatoria nello Stato di New York. Morti e feriti tra la folla #rochester #newyork # - ProspNetwork : ???? Ci sarebbero vittime dopo una sparatoria nello stato di #NewYork. - FatimaCurzio : RT @RaiNews: La sparatoria avrebbe coinvolto molte persone. I primi lanci di agenzia parlano di due vittime #Rochester - alcinx : RT @RaiNews: La sparatoria avrebbe coinvolto molte persone. I primi lanci di agenzia parlano di due vittime #Rochester - RaiNews : La sparatoria avrebbe coinvolto molte persone. I primi lanci di agenzia parlano di due vittime #Rochester -

Sparatoria di massa a Rochester, nello stato di New York, dove 13 persone sono rimaste colpite, con almeno due persone rimaste uccise. Secondo le prime informazioni, la sparatoria è avvenuta poco dopo ...19 settembre 2020 Almeno 13 persone sono coinvolte in una sparatoria a Rochester, una zona residenziale nello Stati di New York. Lo conferma la polizia locale, ma al momento non sono a disposizioni ul ...Ieri mattina, all’alba, i carabinieri hanno fatto irruzione in forze nella villa di Calolziocorte di via alla Ca’ dove abita Stefano Stefanino Valsecchi, il 54enne che domenica in strada in piano gior ...