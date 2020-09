Sparatoria a una festa illegale a Rochester, New York: almeno due morti e 14 feriti (Di sabato 19 settembre 2020) Usa, Sparatoria durante una festa illegale nel giardino di una casa a Rochester, New York: il bilancio conta almeno 2 vittime e 14 feriti. Sparatoria a Rochester, nello Stato di New York: il bilancio è di almeno 16 persone colpite. Si contano almeno 2 decessi e 14 feriti. Le vittime, secondo le prime informazioni raccolte, sono due giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Rochester, Sparatoria durante una festa illegale Non è chiaro al momento come e perché durante la festa organizzata illegalmente nel giardino di una casa a ... Leggi su newsmondo (Di sabato 19 settembre 2020) Usa,durante unanel giardino di una casa a, New: il bilancio conta2 vittime e 14, nello Stato di New: il bilancio è di16 persone colpite. Si contano2 decessi e 14. Le vittime, secondo le prime informazioni raccolte, sono due giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni.durante unaNon è chiaro al momento come e perché durante laorganizzata illegalmente nel giardino di una casa a ...

