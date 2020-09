Sasha Waltz fra forza e rivolta

(Di domenica 20 settembre 2020) Si respira la bellezza dello spazio, la brezza leggera di una notte di fine estate, camminando verso l’alto della grande Cavea all’aperto dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. È la serata inaugurale della XXXV edizione del RomaEuropa Festival affidata a un’artista cara negli anni alla manifestazione diretta da Fabrizio Grifasi:, al REf per la sesta volta nella sua storia. Lo spettacolo in prima assoluta, in scena ancora stasera, è Dialoge Roma 2020 – Terra Sacra, produzione ideata da … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ventuno danzatori, la cavea dell’Auditorium sfondo e ispirazione per il nuovo lavoro di Sasha Waltz & Guests , «Dialoge Roma 2020 Terra sacra». Di ritorno a Roma, la coreografa, danzatrice e regista t ...Sasha Waltz approda sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per inaugurare, in prima assoluta, la trentacinquesima edizione del Romaeuropa Festival con Dialoge Roma 2020 – Ter ...Sarà Sasha Waltz a inaugurare con la sua performance la 35esima edizione del Romaeuropa festival. Un’edizione che ha voluto rispondere con grande dignità alla crisi Covid, riuscendo a mettere in piedi ...