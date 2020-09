Riparte la serie A | «Un calcio al virus»

(Di sabato 19 settembre 2020)laA, con tante incognite e un mercato aperto: senza dimenticare l’evoluzione della pandemia che ha coinvolto il mondo Ritorna il campionato diA. Le incognite, ovviamente, sono all’ordine del giorno vista la pandemia e la curva dei contagi che tiene tutti in ansia, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Pirlo, Dzeko, Vidal, la Juve da verificare, l’Inter e le altre che ci credono. Il quotidiano cerca di fare il punto sulla situazione sul campionato chetra stadi chiusi e un forte bisogno di normalità. Leggi sunews24.com

Corriere : Perché la California va a fuoco. E i 3 nomi di Sconcerti per la Serie A che riparte - atm_informa : #Fase3. Riparte la scuola e ognuno ha i suoi compiti. Indossate sempre la mascherina correttamente, usate i dispens… - francescoceccot : Oggi riparte la Serie A, quel campionato dove la #Juventus é campione d'Italia da 3058 giorni. - infoitsport : Riparte la Serie A: la guida di Twitter per seguire il torneo - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, dove vedere Juventus Sampdoria Tv streaming: Dove vedere Juventus Sampdoria Tv… -

Ultime Notizie dalla rete : Riparte serie

TORINO. Un campionato che riparte, spesso, lo fa con le carte mischiate e la curiosità di scoprirle. Se a ripartire è una squadra con un tecnico nuovo, un po’ di cerotti e una preparazione condizionat ...Medaglie in panchina, capitali stranieri in società. Se in questi giorni di notizie di segno opposto, contagi in aumento e apertura minima di spazi aperti nello sport, il calcio di serie A può riparti ...Con due anticipi riparte la stagione: a tu per tu con il fantasista sardo adottato da Londra.«I bianconeri? Se dopo Fofana partirà pure De Paul non sarà facile, ma occhio ai colpi di Pozzo» UDINE. Sab ...