Qualifiche 24h di Le Mans: tanta lotta per la HyperPole

Oggi alle 14.30 partirà la tanto attesa gara di durata al Circuit de la Sarthe; dopo il rinvio a causa della pandemia legata al coronavirus, i piloti sono pronti alla sfida più attesa del campionato endurance. LMP1, LMP2, GTE Pro e GTE Am le quattro categorie che si sono date battaglia per la conquista della HyperPole nelle Qualifiche della 24h di Le Mans; nuovo format per Qualifiche quindi diverse dagli scorsi anni. Divise in due parti, i primi 45 minuti hanno determinato i 6 migliori tempi per accedere alla HyperPole; quest'ultima, della durata di 30 minuti, è servita a definire la griglia di partenza finale della 24 Ore. Toyota, Ferrari, Porsche e United Autosport prevalgono sulle altre.

