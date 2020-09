Processo Ruby, Emilio Fede affidato in prova ai servizi sociali. Stop ai domiciliari, potrà uscire durante il giorno (Di sabato 19 settembre 2020) L’ex direttore del Tg4 Emilio Fede verrà affidato ai servizi sociali. Condannato in via definitiva lo scorso aprile a 4 anni e 7 mesi di reclusione per il caso Ruby bis, ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Milano l’affidamento in prova ai servizi, concludendo così il periodo di detenzione domiciliare. Tra polemiche e dibattiti, lo scorso giugno, il quasi novantenne ex direttore fu arrestato a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari. Da oggi Emilio Fede potrà tornare a uscire di casa dalle 6.30 alle 22 e girare in Lombardia, mentre per poter uscire fuori dalla Regione gli occorrerà un’autorizzazione ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) L’ex direttore del Tg4verràai. Condannato in via definitiva lo scorso aprile a 4 anni e 7 mesi di reclusione per il casobis, ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Milano l’affidamento inai, concludendo così il periodo di detenzione domiciliare. Tra polemiche e dibattiti, lo scorso giugno, il quasi novantenne ex direttore fu arrestato a Napoli per evasione dagli arresti. Da oggipotrà tornare adi casa dalle 6.30 alle 22 e girare in Lombardia, mentre per poterfuori dalla Regione gli occorrerà un’autorizzazione ...

