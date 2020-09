Pierpaolo Petrelli | oggi lo vediamo al Grande Fratello Vip | ma sapete chi è la sua ex? Anche lei è molto famosa

(Di sabato 19 settembre 2020) E’ iniziato da appena una settimana ilVip. Il programma , diretto e condotto da Alfonso Signorini, in questa nuovo edizione Vip, vede partecipare diversi personaggi della televisioni. Alcuni più conosciuti di altri, i coinquilini della casa più spiata d’Italia, hanno già iniziato la loro convivenza e già ci sono state le prime liti e i primi malintesi, ed inoltre a ne24 ore dall’inizio del reality, giù una concorrente, ovvero Flavia Vento, ha abbandonato la casa. Foto: screenshot via.mediaset.it Tra i tanti partecipanti spicca, modello e ballerino famoso per essere stato il primo velino di striscia la notizia, che sembra si stia già ...

Roma, 19 settembre 2020 – Al Grande Fratello Vip 5 tiene banco la contessa Patrizia De Blanck, già protagonista nei giorni scorsi di un nudo integrale, preoccupa l'assenza di Paolo Brosio, splende la ...Il Grande Fratello Vip o no è da 20 anni sinonimo di nomination, ha introdotto il concetto di confessionale e di dichiarazione d’intenti per far decidere al pubblico chi far uscire dalla casa. O almen ...Portatori di pace a inizio anno, Barbara D’Urso e Alfonso Signorini non sono arrivati nemmeno a Natale: colpa dell’ascesa del direttore in veste di conduttore? Che la verace Carmelita si senta minacci ...