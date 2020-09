Patrizia De Blanck contro Alba Parietti, lei chiama in diretta: “Hai ragione sono una grande str…” (Di sabato 19 settembre 2020) “Il figlio è carino, ma Alba Parietti è un st****a, mi sta sulle palle”. Patrizia De Blanck non risparmia nessuno e durante la prima settimana al “grande Fratello Vip” ha una parolina per tutti pure per Alba Parietti. Il figlio, Francesco Oppini è anche lui un concorrente del reality e proprio dopo il suo ingresso nella Casa durante l’ultimo serale, a sorpresa è arrivata la telefonata della mamma. “Patrizia hai ragione sono una grande st****a””, l’opinionista ha replicato con ironia alle critiche della contessa. De Blanck ha subito chiarito che le due non si sono mai conosciuto e che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 19 settembre 2020) “Il figlio è carino, maè un st****a, mi sta sulle palle”.Denon risparmia nessuno e durante la prima settimana al “Fratello Vip” ha una parolina per tutti pure per. Il figlio, Francesco Oppini è anche lui un concorrente del reality e proprio dopo il suo ingresso nella Casa durante l’ultimo serale, a sorpresa è arrivata la telefonata della mamma. “haiunast****a””, l’opinionista ha replicato con ironia alle critiche della contessa. Deha subito chiarito che le due non simai conosciuto e che ...

trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - bloovline : Amo Patrizia De Blanck con tutto me stesso #gfvip - SmorfiaDigitale : GF Vip, Patrizia De Blanck contro Flavia Vento: 'Ubriaca, ti serve lo psicologo'... -