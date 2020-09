Napoli | il miracolo di San Gennaro si rinnova | sciolto il sangue nell’ampolla

(Di sabato 19 settembre 2020) Siildi San. Ilnell’ampolla si è. Ad annunciarlo il cardinale Crescenzio Sepe nella cattedrale del Duomo. San, si èil: ilsiIlsi èalle 10 in punto. Un buon segnale per la città, impegnata da mesi a fronteggiare l’emergenza … L'articolo, ildi Sansiilnell’ampolla Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

(ANSA) - NAPOLI, 19 SET - Si è ripetuto a Napoli il prodigio del 'miracolo' di San Gennaro. L'annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10.02 in un Duomo insolitamente vuoto per la fest ...San Gennaro ha fatto il miracolo! Ingressi scaglionati e consentiti solo a chi è munito di invito, misurazione della temperatura: non c'è la folla solita di ogni anno per la festa del patrono di Napol ...Napoli, 19 set. (askanews) - Nel corso dei secoli, però, i fedeli non hanno mai smesso di ritenere l'evento prodigioso come un vero e proprio miracolo, segno della protezione dal cielo. Secondo la tra ...