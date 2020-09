(Di sabato 19 settembre 2020) Si intensificano i contatti tra Lione e. I francesi hanno messo gli occhi sul brasiliano Paquetà, che nell'ultima stagione ha trovato poco spazio tra i rossoneri. Possibile il suo trasferimento nella squadra semifinalista nell'ultima edizione di Champions League. Per poter arrivare al fantasista verdeoro, il Lione è disposto a inserire nella trattativa Memphis, uno dei punti di forza della formazione transalpina.caption id="attachment 1013951" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionIDEE CHIAREL'attaccante olandese ha il contratto in scadenza nel 2021 e per questo il Lione sta valutando fortemente la cessione, con l'intento di monetizzare. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport,avrebbe le idee molto chiare sul suo futuro. Nonostante le smentite del presidente ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, idea #Torreira per il centrocampo. Il #Lione su #Paquetà e l'ipotesi #Depay - Sport_Mediaset : l #Lione vuole #Paqueta e offre #Depay. Il #Milan ci sta pensando ?? #SportMediaset - ItaSportPress : Milan, Depay nell'affare Paquetà. Ma il giocatore vuole un altro club - - jaccRossonero : RT @MilanForever81: La favoletta #Depay - #Milan è durata meno di una scopata. Va detto. - MickOnsenta : Chiesa ha già la testa al Milan, così come Ajer che è un difensore centrale formidabile molto meglio di Romagnoli.… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Depay

MILANO - I prossimi step del mercato Milan, con ogni probabilità, passeranno attraverso la cessione di Lucas Paquetà, il brasiliano fortemente voluto da Leonardo nel gennaio del 2019, tanto da pagarlo ...Se ne sentono e se ne leggono tante. Tutte possibili e tutte legittime, ma fra le tante ci sta anche non navigare nel mare magno ma darci anche alcuni punti fermi. Non penso che possa mai iniziare… Le ...A tre giorni dall’esordio in campionato, la Juventus non ha ancora completato l’organico da mettere a disposizione del neo tecnico Andrea Pirlo.Se l’arrivo di Edin Dzeko appare sempre più vicino, la s ...