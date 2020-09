L’ex portiere Follmann diventa popstar, dalla tragedia aerea della Chapechoense alla seconda vita: il racconto (Di sabato 19 settembre 2020) Da calciatore professionista a cantante di successo, tutto nel giro di pochi anni e per via di una tragedia aerea che gli ha cambiato la vita definitivamente. Jakson Follmann, 28 anni, ex portiere della Chapechoense ha dovuto reinventarsi popstar. La seconda vita è cominciata il 28 novembre 2016, quando l’aereo che trasporta la sua Chapecoense a Medellin, in Colombia, per disputare la finale della Copa Sudamericana si schianta nei pressi dell’aeroporto José Maria Cordoba, a 50 km dalla capitale dell’Antioquia. Su 77 persone presenti a bordo, ne muoiono 71. della prima squadra sopravvivono solo tre calciatori, uno di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Da calciatore professionista a cantante di successo, tutto nel giro di pochi anni e per via di unache gli ha cambiato ladefinitivamente. Jakson, 28 anni, exha dovuto reinventarsi. Laè cominciata il 28 novembre 2016, quando l’aereo che trasporta la sua Chapecoense a Medellin, in Colombia, per disputare la finaleCopa Sudamericana si schianta nei pressi dell’aeroporto José Maria Cordoba, a 50 kmcapitale dell’Antioquia. Su 77 persone presenti a bordo, ne muoiono 71.prima squadra sopravvivono solo tre calciatori, uno di ...

