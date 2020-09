“Lei era troppo disinvolta” | pena ridotta a uno stupratore Bufera sui giudici

Leggi su ilparagone

(Di sabato 19 settembre 2020) Gli eventi risalgono all’8 giugno del 2019 quando a Vimercate, in provincia di Monza, un 63enne aveva sequestrato la compagna nella loro roulotte e l’aveva picchiata e violentata fino all’arrivo, al mattino, dei carabinieri allertati dalla figlia. L’ha minacciata di morte, le ha puntato un coltello al viso e le ha strappato di mano il telefono così da impedirle di chiedere aiuto: infine l’ha percossa con un tavolino di legno e ha iniziato a picchiarla a mani nude. Inizialmente il rito abbreviato aveva previsto unadi 5 anni, ora ridotti a 4 anni e 4 mesi in Corte d’Appello con motivazioni che stanno facendo molto discutere. Mentre in Italia le donne cercano di far sentire ancora più forte la loro voce per difendere i propri diritti e la propria libertà, arriva una notizia che esaspera ancora di più ...