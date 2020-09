Internazionali BNL d’Italia 2020 | Putintseva si ritira | Halep è la prima semifinalista

Leggi su sportface

(Di sabato 19 settembre 2020) Simonaè ladel torneo femminile degliBNL d’Italia. Mentre la tennista rumena stava conducendo per 6-2 2-0, infatti, la sua avversaria Yuliaha ammainato bandiera bianca per un infortunio. Il problema fisico della kazaka non ha concesso a quest’ultima di proseguire l’incontro, peraltro abbastanza segnato, e così si decide anzitempo questo quarto di finale. Quarantanove appena i minuti di gioco del match, con due break per lanel primo set (e anche due palle break annullate per lei pocodi strappare il servizio all’avversaria), dunque nel secondo parziale nel secondo game c’è il break per la campionessa rumena alla ...