Incidenti: scontro auto-moto su statale della Brianza, un morto (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 set. (Adnkronos) - scontro tra un'auto e una moto lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga" con un morto tra gli occupanti della vettura. L'incidente è avvenuto all'altezza di Lissone (Monza e Brianza) e ci sono rallentamenti e code perché, segnala l'Anas, "la circolazione è provvisoriamente convogliata sulla corsia libera". Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 set. (Adnkronos) -tra un'e unalungo la strada36 “del Lago di Como e dello Spluga" con untra gli occupantivettura. L'incidente è avvenuto all'altezza di Lissone (Monza e) e ci sono rallentamenti e code perché, segnala l'Anas, "la circolazione è provvisoriamente convogliata sulla corsia libera". Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e per il ripristinonormale circolazione nel più breve tempo possibile.

TV7Benevento : Incidenti: scontro auto-moto su statale della Brianza, un morto... - Ansa_ER : Incidenti stradali: scontro con un camion, morto a Modena. La vittima è bolognese di 43 anni, ferita una donna #ANSA - mmajernamarco : Dicono che siamo tutti dei delinquenti solo perché ci piace fare incidenti se ci sarà uno scontro sarà letale vi ma… - infoitinterno : Incidenti stradali, scontro tra moto: centauro muore vicino Roma - RoyLepore : #Incidenti stradali:scontro auto in Versilia,5 giovani feriti Uno è grave, portato in ospedale a Pisa in codice rosso -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti scontro Incidente in piazza della Libertà: scontro tra auto, cinque feriti | FOTO FirenzeToday Scontro auto-moto a Foiano, motociclista in codice giallo a Siena

Incidente oggi alle ore 13.45 lungo via di Lucignano nel comune di Foiano della Chiana tra un’auto ed una moto. Sul posto l’auto infiermierizzata di Foiano e l’elisoccorso Pegaso 1. Il motociclista, u ...

Scontro tra auto, un morto nel Pisano

(ANSA) - PISA, 19 SET - Un giovane è morto la scorsa notte in un incidente stradale che ha coinvolto due automobili a San Piero a Grado (Pisa), all'altezza dello svincolo della Sgc dove sono in corso ...

Visano, scontro tra auto e moto: centauro ferito a una gamba

(red.) E’ rimasto seriamente ferito a una gamba un motociclista di 38 anni residente a Calvisano, nella bassa bresciana, che ieri pomeriggio, venerdì 18 settembre, è rimasto coinvolto in un incidente ...

Incidente oggi alle ore 13.45 lungo via di Lucignano nel comune di Foiano della Chiana tra un’auto ed una moto. Sul posto l’auto infiermierizzata di Foiano e l’elisoccorso Pegaso 1. Il motociclista, u ...(ANSA) - PISA, 19 SET - Un giovane è morto la scorsa notte in un incidente stradale che ha coinvolto due automobili a San Piero a Grado (Pisa), all'altezza dello svincolo della Sgc dove sono in corso ...(red.) E’ rimasto seriamente ferito a una gamba un motociclista di 38 anni residente a Calvisano, nella bassa bresciana, che ieri pomeriggio, venerdì 18 settembre, è rimasto coinvolto in un incidente ...