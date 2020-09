Fiorentina | Castrovilli | «Primo gol di una lunga serie»

matteorenzi : Buona la prima! E che emozione vedere la maglia numero 10 viola sulle spalle di quel ragazzo. Il 10 a Firenze è da… - SkySport : FIORENTINA-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Castrovilli (78’) ? Serie A – 1^ giornata ? ?? - acffiorentina : Il nostro nuovo numero ?? Gaetano Castrovilli ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Torino 1-0, Castrovilli firma il gol vittoria - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Torino 1-0, Castrovilli firma il gol vittoria -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Castrovilli

Con un gol di Castrovilli nel secondo tempo, la Fiorentina ha battuto il Torino per 1-0 in una gara equilibrata nel 1 tempo, ma decisamnete in mano ai Viola nella ripresa. Annullati giustamente i gol ...Stavolta è la Fiorentina a partire alla grande rispetto al Torino, passando anche in vantaggio al 4' della ripresa con Biraghi, gol annullato poi er fuorigioco. Il Torino non scende in campo e la seco ...FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina debutta con un successo in campionato battendo 1-0 il Torino grazie a una rete di Castrovilli a 12' dalla fine. Tre punti meritati per i gigliati che hanno creduto ...