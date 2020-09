Coronavirus | scelgo gli amici o la sicurezza? Io non avrei dubbi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 settembre 2020) di Luigi De Gregorio Non esisterei più per gli. Ossia. Se non andassi alla movida, se non andassi in discoteca, se non entrassi nei bar orfani delle regole anti Covid (dove glivanno tranquillamente), se non frequentassi più la palestra, perderei tutti gli. E non potrei presentarmi a loro, al termine della pandemia, e come se niente fosse salutarli “Ciao come va?” La risposta/invito “ma vedi di andartene a …..” è la più gentile, la più sobria, la più tirchia ed anoressica forma lessicale che potrei aspettarmi. Insomma seguire tutte le indicazioni di lotta al virus comporta il pericolo di perdere glio essere preso per i fondelli per i successivi dieci anni. E questa è una cosa certa che mettiamo su uno dei due piatti ...