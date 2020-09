Centrocampo azzurro | Giuntoli guarda in Olanda

Matangot : #Sensi #Barella #Zaniolo #Locatelli #Verratti #Tonali e #Bernardeschi mi rassicurano sul centrocampo azzurro in vis… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrocampo azzurro

il mio napoli

Napoli e Milan in corsa per Boubakary Soumaré, centrocampista del Lille: con la cessione di Koulibaly si proverà anche l’assalto a Veretout Dipende tutto da Kalidou Koulibaly in casa Napoli. In partic ...L’Empoli aveva da muovere in mezzo al campo e come sapete si erano fatti alcuni nomi tra cui quello di un ritorno che non c’è stato. la scelta però è stata fatta e gli azzurri sono piombati con forza ...Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista, come dimostra l'interesse che ormai è noto da diversi mesi per Jordan Veretout, anche se negli ultimi giorni prende corpo la possibilità di vedere soltan ...