Bilancia: con quali segni è compatibile? (Di sabato 19 settembre 2020) Nella carrellata delle compatibilità è il turno del segno della Bilancia. Vediamo con quali segni è compatibile questo segno d’aria. 1)Ariete Compatibilità limitata. Per l’ariete la Bilancia è troppo arrendevole e troppo ferma, bloccata sulle sue cose e sulla sua ricerca costante dell’equilibrio, per la Bilancia il segno di fuoco è un po’ troppo in movimento, troppo dinamico e troppo tendente all’ira. 2)Toro I due segni vanno abbastanza d’accordo. Entrambi hanno questa tendenza ad ammirare la bellezza e a lasciarsi conquistare dall’armonia. Inoltre entrambi amano la famiglia, pertanto costituiscono una coppia con buone chance di successo. 3)Gemelli Con il segno dei gemelli la ... Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020) Nella carrellata delle compatibilità è il turno del segno della. Vediamo conquesto segno d’aria. 1)Ariete Compatibilità limitata. Per l’ariete laè troppo arrendevole e troppo ferma, bloccata sulle sue cose e sulla sua ricerca costante dell’equilibrio, per lail segno di fuoco è un po’ troppo in movimento, troppo dinamico e troppo tendente all’ira. 2)Toro I duevanno abbastanza d’accordo. Entrambi hanno questa tendenza ad ammirare la bellezza e a lasciarsi conquistare dall’armonia. Inoltre entrambi amano la famiglia, pertanto costituiscono una coppia con buone chance di successo. 3)Gemelli Con il segno dei gemelli la ...

