Arriva il via libera per 1000 tifosi negli stadi di Serie A (Di sabato 19 settembre 2020) AGI - C'è accordo tra Governo e Regioni sulla parziale riapertura degli stadi ai tifosi. Nella riunione convocata questo pomeriggio dall'esecutivo, e in particolare dal ministro Boccia, si è giunti alla soluzione di una sperimentazione che riguarda il campionato di Serie A iniziato oggi, affinché possano esservi sugli spalti fino a 1000 persone. Su sollecitazione di alcune Regioni, si è stabilito poi di iniziare dalla prossima settimana anche un lavoro per giungere - sulla base anche del numero dei contagi eventuali che si registreranno dopo l'apertura delle scuole - alla possibilità di riapertura alle altre categorie e agli altri sport in base ad un criterio che terrà conto del rapporto fra la potenzialità degli impianti e la percentuale di presenze. Ministro ... Leggi su agi (Di sabato 19 settembre 2020) AGI - C'è accordo tra Governo e Regioni sulla parziale riapertura degliai. Nella riunione convocata questo pomeriggio dall'esecutivo, e in particolare dal ministro Boccia, si è giunti alla soluzione di una sperimentazione che riguarda il campionato diA iniziato oggi, affinché possano esservi sugli spalti fino apersone. Su sollecitazione di alcune Regioni, si è stabilito poi di iniziare dalla prossima settimana anche un lavoro per giungere - sulla base anche del numero dei contagi eventuali che si registreranno dopo l'apertura delle scuole - alla possibilità di riapertura alle altre categorie e agli altri sport in base ad un criterio che terrà conto del rapporto fra la potenzialità degli impianti e la percentuale di presenze. Ministro ...

FBiasin : #Vidal rinuncia al suo ultimo anno di contratto con il #Barcellona per venire all'#Inter (via @mundodeportivo). Or… - agoacciaio : @confundustria Poverino si é rifatto il look per niente, pronti via ed arriva una figura di merda colossale #DelDebbio - Enry78345710 : RT @CalcioFinanza: Da domani stadi aperti a mille tifosi in Serie A: arriva il via libera dal Governo - Pearl984 : @terribile76 Prendiamo Kean e Suarez. Se il passaporto arriva tardi inseriamo Suarez solo in campionato e a gennaio… - de_mico : RT @falcone_carmela: Mi hanno appena fatto sapere che forse non arriva a stasera per un problema al polmone....io sto dando via di testa ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva via L'Unesco fa l'esame ai portici, arriva l’ispettore Poisson. Via al piano anti graffiti La Repubblica Stadi aperti, il governo dà il via libera alla serie A: mille spettatori per ogni partita

ROMA - Il governo dà il via libera alla riapertura degli stadi ... abbiamo ricevuto da molti club e che abbiamo aiutato a risolvere, dalle partite fino ad arrivare ai protocolli per la riapertura di ...

Arriva il via libera per mille tifosi negli stadi di Serie A

AGI - C'è accordo tra Governo e Regioni sulla parziale riapertura degli stadi ai tifosi. Nella riunione convocata questo pomeriggio dall'esecutivo, e in particolare dal ministro Boccia, si è giunti al ...

stadi-aperti

Arriva il via libera per mille tifosi negli stadi di Serie A ...

ROMA - Il governo dà il via libera alla riapertura degli stadi ... abbiamo ricevuto da molti club e che abbiamo aiutato a risolvere, dalle partite fino ad arrivare ai protocolli per la riapertura di ...AGI - C'è accordo tra Governo e Regioni sulla parziale riapertura degli stadi ai tifosi. Nella riunione convocata questo pomeriggio dall'esecutivo, e in particolare dal ministro Boccia, si è giunti al ...Arriva il via libera per mille tifosi negli stadi di Serie A ...