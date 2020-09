Veneto, due candidati del Pd invitano al voto disgiunto (per se stessi e Zaia). Poi ritrattano. “Se proprio non riesci a non votare per lui…” (Di venerdì 18 settembre 2020) VENEZIA – votare contemporaneamente il leghista Luca Zaia per la presidenza alla Regione Veneto e un candidato consigliere di centrosinistra? Il paradosso è possibile, secondo due veneti che fanno parte del Pd e sono attualmente impegnati nella corsa elettorale contro il governatore uscente che si presenta per la terza volta e appare imbattibile. È per questo che entrambi hanno, separatamente, azzardato l’attuazione, nell’urna, di un paradosso: la conciliazione degli opposti. Anche se tecnicamente fattibile, la scelta avrebbe l’effetto collaterale – ma nient’affatto secondario – di non dare il voto ad Arturo Lorenzoni, che è il candidato di tutto il centrosinistra (escusa Italia Viva di Renzi). L’idea, in poche parole, è quella di ricorrere al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) VENEZIA –contemporaneamente il leghista Lucaper la presidenza alla Regionee un candidato consigliere di centrosinistra? Il paradosso è possibile, secondo due veneti che fanno parte del Pd e sono attualmente impegnati nella corsa elettorale contro il governatore uscente che si presenta per la terza volta e appare imbattibile. È per questo che entrambi hanno, separatamente, azzardato l’attuazione, nell’urna, di un paradosso: la conciliazione degli opposti. Anche se tecnicamente fattibile, la scelta avrebbe l’effetto collaterale – ma nient’affatto secondario – di non dare ilad Arturo Lorenzoni, che è il candidato di tutto il centrosinistra (escusa Italia Viva di Renzi). L’idea, in poche parole, è quella di ricorrere al ...

