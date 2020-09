Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 18 settembre 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Uomini e Donne: le anticipazioni del 18 settembre 2020 Sarà richiamato nuovamente Armando al centro dello studio. Si parlerà di una frequentazione da poco iniziata, ma che sarebbe già pronta a...chiudersi! Secondo le indiscrezioni è stato proprio Armando a voler chiudere ufficialmente poiché la dama non ha attratto nessun tipo di interesse in lui.Tina Cipollari non la manderà giù e scatenerà contro il cavaliere una serie di critiche che si centrano soprattutto sulla sua presunta voglia di apparire in tv e stare solo sotto i riflettori giusto per il piacere di ... Leggi su blogo (Di venerdì 18 settembre 2020)è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.: ledel 18Sarà richiamato nuovamente Armando al centro dello studio. Si parlerà di una frequentazione da poco iniziata, ma che sarebbe già pronta a...chiudersi! Secondo le indiscrezioni è stato proprio Armando a voler chiudere ufficialmente poiché la dama non ha attratto nessun tipo di interesse in lui.Tina Cipollari non la manderà giù e scatenerà contro il cavaliere una serie di critiche che si centrano soprattutto sulla sua presunta voglia di apparire in tv e stare solo sotto i riflettori giusto per il piacere di ...

