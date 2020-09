Una bestemmia al GFVip 5 e la marijuana della contessa

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 18 settembre 2020) Stando a quanto emerge dai commenti sui social pare che sia scappata unaal5. Il video di supporto ai tanti commenti sui social pare non lasciare molto alla fantasia. E vogliamo parlare delle confessioni fatte dalla De Blanck? Qualcuno ha detto unaal5? Durante un momento tranquillo, di chiacchiera e gioco tra i ragazzi concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello, si sente uno di loro, forse Massimiliano, proporre quella che sembra un’imprecazione. Quello che sembra di sentire dal video è la classica, che in ogni edizione compare. View this post on Instagram SOLO A ME NON SEMBRA UN CAMMELLO MA ALTRO? #A post shared by Il TrashTv Italiana ...