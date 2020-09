Tutti i preti sono positivi al Covid: messe sospese in una parrocchia a Roma (Di venerdì 18 settembre 2020) La parrocchia di San Gregorio Magno, in piazza Certaldo a Roma, sospende le messe. I tre sacerdoti che la gestiscono sono risultati Tutti positivi al Covid-19 e sono in attesa di fare un nuovo tampone. “Fortunatamente stiamo bene. Tutto è partito da una suora che aveva alcuni sintomi. Dopo aver fatto il test è risultata positiva”, spiega don Stefano, uno dei parroci di San Gregorio Magno. “A quel punto c’è stato lo stesso esito per i due sacerdoti, mentre io ero negativo. Dopodiché, il 30 agosto, anch’io sono risultato positivo al primo tampone. Abbiamo fatto il secondo il 12 settembre e l’esito è stato lo stesso”. Nel frattempo, le celebrazioni in chiesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Ladi San Gregorio Magno, in piazza Certaldo a, sospende le. I tre sacerdoti che la gestisconorisultatial-19 ein attesa di fare un nuovo tampone. “Fortunatamente stiamo bene. Tutto è partito da una suora che aveva alcuni sintomi. Dopo aver fatto il test è risultata positiva”, spiega don Stefano, uno dei parroci di San Gregorio Magno. “A quel punto c’è stato lo stesso esito per i due sacerdoti, mentre io ero negativo. Dopodiché, il 30 agosto, anch’iorisultato positivo al primo tampone. Abbiamo fatto il secondo il 12 settembre e l’esito è stato lo stesso”. Nel frattempo, le celebrazioni in chiesa ...

enzoro53 : RT @fattoquotidiano: Tutti i preti sono positivi al Covid: messe sospese in una parrocchia a Roma - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Tutti i preti sono positivi al Covid: messe sospese in una parrocchia a Roma - fattoquotidiano : Tutti i preti sono positivi al Covid: messe sospese in una parrocchia a Roma - MatteoMarchini5 : Tutti i preti sono positivi al Covid: messe sospese in una parrocchia a Roma - PonytaEle : RT @VittorioDeSant7: DA SEMPRE I PRETI SONO POLITICIZZATI. ORA CON FRANCISCO SONO TUTTI PDIOTI -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti preti Tutti i preti sono positivi al Covid: messe sospese in una parrocchia a Roma Il Fatto Quotidiano Grazie a don Roberto, testimone di caritĂ

Preghiamo in silenzio per don Roberto Malgesini e per tutti i preti, suore, laici, laiche che lavorano con le persone bisognose e scartate dalla società ». Di don Roberto ci parla don Gianluigi Bollini ...

Orietta Berti: «Detestavo Fin che la barca va. La storia di Tenco mi massacrò. Dissi no a Playmen»

Orietta (Galim)Berti, emiliana da Cavriago, 15 milioni di copie vendute, amata del pubblico, snobbata dalla critica. Una vita da romanzo che infatti diventa un’autobiografia: Tra bandiere rosse e acqu ...

La Chiesa non sia solo per gli ultimi

Beata la Chiesa che ha bisogno di eroi, di persone straordinarie, di martiri della fede come don Roberto Malgesini, un santo ucciso dall'uomo che avrebbe voluto aiutare. I preti di strada alla don Rob ...

Preghiamo in silenzio per don Roberto Malgesini e per tutti i preti, suore, laici, laiche che lavorano con le persone bisognose e scartate dalla società ». Di don Roberto ci parla don Gianluigi Bollini ...Orietta (Galim)Berti, emiliana da Cavriago, 15 milioni di copie vendute, amata del pubblico, snobbata dalla critica. Una vita da romanzo che infatti diventa un’autobiografia: Tra bandiere rosse e acqu ...Beata la Chiesa che ha bisogno di eroi, di persone straordinarie, di martiri della fede come don Roberto Malgesini, un santo ucciso dall'uomo che avrebbe voluto aiutare. I preti di strada alla don Rob ...