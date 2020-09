Terza Stagione di Suburra – La Serie| Data ufficiale e anticipazioni (Di venerdì 18 settembre 2020) A partire dal 30 ottobre 2020 sarà disponibile su Netflix la Terza Stagione di Suburra – La Serie, e, a quanto pare, sarà l’ultimo capitolo delle vicende sotterranee di Roma. La notizia arriva direttamente dal canale Twitter di Netflix. Habemus Datam. Suburra 3, il 30 ottobre, solo su Netflix. pic.twitter.com/yCzN3G9Nw8— Netflix Italia (@NetflixIT) September 18, 2020Il traile della Terza Stagione di Suburra Oltre a comunicare la Data in cui potremo finalmente vedere la nuova e ultima Stagione della Serie, Netflix ha anche reso noto il trailer in anteprima. La Serie sarà disponibile in tutti i Paesi in cui Netflix ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 18 settembre 2020) A partire dal 30 ottobre 2020 sarà disponibile su Netflix ladi– La, e, a quanto pare, sarà l’ultimo capitolo delle vicende sotterranee di Roma. La notizia arriva direttamente dal canale Twitter di Netflix. Habemusm.3, il 30 ottobre, solo su Netflix. pic.twitter.com/yCzN3G9Nw8— Netflix Italia (@NetflixIT) September 18, 2020Il traile delladiOltre a comunicare lain cui potremo finalmente vedere la nuova e ultimadella, Netflix ha anche reso noto il trailer in anteprima. Lasarà disponibile in tutti i Paesi in cui Netflix ...

IlContiAndrea : Il 30 ottobre arriverà la terza e ultima stagione di #SuburraNetflix - DiMarzio : #Torino, presentata la nuova terza maglia - repubblica : RT @RepubblicaTv: 'Suburra', dal 30 ottobre la stagione finale: 'Ostia è roba nostra': Dal 30 ottobre su Netflix la terza e ultima stagione… - blakeprinces : @Stvlinskv Come ti capisco! Per me lo show poteva fermarsi alla terza massimo quarta stagione, dopo non si è capito più niente - fedebinetti : paz bauer nella prima puntata: odio usare le mie abilità paz per tutta la terza stagione: le usa pure per andare in… -