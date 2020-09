Svizzera nel Consiglio di sicurezza ONU? «È un rischio» (Di venerdì 18 settembre 2020) L'ex ambasciatore Jenö Staehelin si dice scettico sull'eventualità: «Per due anni la situazione sarebbe delicata» Leggi su media.tio.ch (Di venerdì 18 settembre 2020) L'ex ambasciatore Jenö Staehelin si dice scettico sull'eventualità: «Per due anni la situazione sarebbe delicata»

RSIonline : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ?????? 530 contagi su 15 mila test. Svizzera paese a rischio per la Danimarca. ???? GB. Lockdown parziale pe… - Sheeletta : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ?????? 530 contagi su 15 mila test. Svizzera paese a rischio per la Danimarca. ???? GB. Lockdown parziale pe… - 539th : Nel contesto di un intenso e diffuso aumento della diagnosi in europa (Spagna, Francia, UK, Cechia, Ungheria, Svizz… - mauriziocanetta : #permattinieri ?????? 530 contagi su 15 mila test. Svizzera paese a rischio per la Danimarca. ???? GB. Lockdown parziale… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera nel La Svizzera non ci vuole più? Così il Canton Ticino manda a casa i lavoratori italiani QuiFinanza La Svizzera non ci vuole più? Così il Canton Ticino manda a casa i lavoratori italiani

La notizia potrebbe non sembrare nuova visto che l’amore transfrontaliero non è mai stato alle stelle. Molti cittadini svizzeri del Canton Ticino chiedono da anni che si pongano limiti ai lavoratori i ...

Il business dei pesticidi europei: vietati nell’Ue ma esportati verso i Paesi più poveri

Nel 2018 l’Italia ha approvato l’esportazione di oltre ... Secondo un’inchiesta realizzata da Unearthed, l’unità investigativa del Regno Unito di Greenpeace, e dalla Ong svizzera Public Eye, a farlo ...

Ardenno, fungiatt scivola e muore nel dirupo

Pedrola, una lunga vita di lavoro come frontaliere in Svizzera, prima del raggiungimento della pensione, lascia la moglie e i figli. Restano intanto gravi le condizioni del cercatore di funghi ...

La notizia potrebbe non sembrare nuova visto che l’amore transfrontaliero non è mai stato alle stelle. Molti cittadini svizzeri del Canton Ticino chiedono da anni che si pongano limiti ai lavoratori i ...Nel 2018 l’Italia ha approvato l’esportazione di oltre ... Secondo un’inchiesta realizzata da Unearthed, l’unità investigativa del Regno Unito di Greenpeace, e dalla Ong svizzera Public Eye, a farlo ...Pedrola, una lunga vita di lavoro come frontaliere in Svizzera, prima del raggiungimento della pensione, lascia la moglie e i figli. Restano intanto gravi le condizioni del cercatore di funghi ...