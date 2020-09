Su Netflix debutta "Ratched", una serie di assoluto fascino - (Di venerdì 18 settembre 2020) Serena Nannelli L'origin story che ricostruisce l'oscuro passato della crudele infermiera di "Qualcuno volò sul nido del cuculo" è un mix di dramma d'epoca e thriller hitchcockiano che conquista E' disponibile da oggi, su Netflix, "Ratched", serie tv molto attesa. Si tratta del prequel di quanto narrato nel libro "Qualcuno volò sul nido del cuculo" di Ken Kesey, pubblicato nel 1962 e diventato poi un film con Jack Nicholson vincitore di ben 5 premi Oscar. Non stupisce che a produrla sia Ryan Murphy, già creatore di serie di successo come "Hollywood" e "American Horror Story", perché è proprio a questi due titoli che "Ratched" somiglia a livello estetico: il miscuglio di eleganza affettata e oscurità dalle venature horror, infatti, domina quello ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) Serena Nannelli L'origin story che ricostruisce l'oscuro passato della crudele infermiera di "Qualcuno volò sul nido del cuculo" è un mix di dramma d'epoca e thriller hitchcockiano che conquista E' disponibile da oggi, su, "",tv molto attesa. Si tratta del prequel di quanto narrato nel libro "Qualcuno volò sul nido del cuculo" di Ken Kesey, pubblicato nel 1962 e diventato poi un film con Jack Nicholson vincitore di ben 5 premi Oscar. Non stupisce che a produrla sia Ryan Murphy, già creatore didi successo come "Hollywood" e "American Horror Story", perché è proprio a questi due titoli che "" somiglia a livello estetico: il miscuglio di eleganza affettata e oscurità dalle venature horror, infatti, domina quello ...

