Serie A, il programma completo della prima giornata (Di venerdì 18 settembre 2020) Riparte finalmente la Serie A. Apre la prima giornata della nuova stagione l’anticipo delle 18 di sabato, Fiorentina-Torino; alle 20.45 sfida tra Verona e Roma. Domenica, tra le big, la Juventus ospiterà allo Stadium la Sampdoria di Ranieri, mentre il Napoli farà visita al Parma; le altre due sfide in programma sono Genoa-Crotone e Sassuolo-Cagliari, antipasto di lotta per la salvezza. Lunedì il posticipo tra Milan e Bologna a San Siro, mentre martedì 30 settembre recupereranno l’Inter, in casa del Benevento, la Lazio nel big match contro l’Atalanta e la sfida tra Udinese e Spezia. Questo il programma completo del primo turno: Sabato 19 settembre Fiorentina-Torino, ore 18 Verona-Roma, 20.45 Domenica 20 ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Riparte finalmente laA. Apre lanuova stagione l’anticipo delle 18 di sabato, Fiorentina-Torino; alle 20.45 sfida tra Verona e Roma. Domenica, tra le big, la Juventus ospiterà allo Stadium la Sampdoria di Ranieri, mentre il Napoli farà visita al Parma; le altre due sfide insono Genoa-Crotone e Sassuolo-Cagliari, antipasto di lotta per la salvezza. Lunedì il posticipo tra Milan e Bologna a San Siro, mentre martedì 30 settembre recupereranno l’Inter, in casa del Benevento, la Lazio nel big match contro l’Atalanta e la sfida tra Udinese e Spezia. Questo ildel primo turno: Sabato 19 settembre Fiorentina-Torino, ore 18 Verona-Roma, 20.45 Domenica 20 ...

