Scuola, ok dal Tar al dimensionamento voluto dal Comune di Caserta (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Il Tar della Campania (quarta sezione) ha respinto l’istanza cautelare presentata dall’istituto scolastico di Caserta “Edmondo De Amicis”, che chiedeva la sospensione di tutti gli atti – dalla delibera di giunta comunale a quella di approvazione della Regione – relativi al piano di dimensionamento scolastico 2020-2021. Il piano, che prevede accorpamenti di scuole per raggiungere la quota di 600 alunni necessaria affinchè un istituto possa avere un dirigente e una segreteria e quindi una propria autonomia giuridica e contabile, fu approvato nell’ottobre 2019 dalla giunta del sindaco di Caserta Carlo Marino, ma trovò subito l’ostilità di molte scuole del capoluogo, con lo storico istituto De ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Tar della Campania (quarta sezione) ha respinto l’istanza cautelare presentata dall’istituto scolastico di“Edmondo De Amicis”, che chiedeva la sospensione di tutti gli atti – dalla delibera di giunta comunale a quella di approvazione della Regione – relativi al piano discolastico 2020-2021. Il piano, che prevede accorpamenti di scuole per raggiungere la quota di 600 alunni necessaria affinchè un istituto possa avere un dirigente e una segreteria e quindi una propria autonomia giuridica e contabile, fu approvato nell’ottobre 2019 dalla giunta del sindaco diCarlo Marino, ma trovò subito l’ostilità di molte scuole del capoluogo, con lo storico istituto De ...

