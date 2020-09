Rapina un supermercato al Quadraro: acciuffato dopo l’inseguimento, aveva commesso altri colpi in zona (Di venerdì 18 settembre 2020) Lunedì scorso, gli agenti del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, sono intervenuti in via Marco Celio Rufo dove un uomo, armato di coltello, aveva perpetrato una Rapina presso un supermercato della zona. Rapina supermercato al Quadraro Il 27enne romano dopo aver minacciato il responsabile del punto vendita si è fatto aprire le casse dalle quali ha prelevato denaro contante pari a 500 euro. La Squadra di Polizia Giudiziaria si è immediatamente attivata per le ricerche dell’uomo per le vie del quartiere consentendo di individuare il Rapinatore mentre percorreva via Selinunte. Alla vista degli agenti, il ricercato ha tentato di sfuggire alla cattura ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020) Lunedì scorso, gli agenti del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, sono intervenuti in via Marco Celio Rufo dove un uomo, armato di coltello,perpetrato unapresso undellaalIl 27enne romanoaver minacciato il responsabile del punto vendita si è fatto aprire le casse dalle quali ha prelevato denaro contante pari a 500 euro. La Squadra di Polizia Giudiziaria si è immediatamente attivata per le ricerche dell’uomo per le vie del quartiere consentendo di individuare iltore mentre percorreva via Selinunte. Alla vista degli agenti, il ricercato ha tentato di sfuggire alla cattura ma ...

Lunedi’ scorso, gli agenti del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, sono intervenuti in via Marco Celio Rufo dove un uomo, armato di coltello, aveva perpetrato una rapina presso un ...

